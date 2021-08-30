 

Блинкен рассказал, сколько США предоставили Украине вакцин от COVID-19

30.08.2021, 7:54, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

“Я рад сообщить, что вторая партия вакцин от COVID-19 была доставлена в Украину в рамках нашего пожертвования в количестве почти 2,2 млн доз на сегодняшний день. Этот шаг подтверждает приверженность США победе над глобальной пандемией и помощи Украине”, – отметил госсекретарь.

I’m pleased to announce the second shipment of COVID-19 vaccines was delivered to Ukraine, as part of our donation of nearly 2.2 million doses to date. This step furthers the U.S. commitment to defeating the global pandemic and helping Ukraine. pic.twitter.com/CRzhooTCw4

— Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) August 30, 2021

Вчера, 29 августа, в Украину доставили около 190 тыс. доз вакцины от коронавируса производства Pfizer/BioNTech. Главный санврач Украины, замминистра здравоохранения Игорь Кузин в начале августа говорил, что в Украину до конца года поступит 17 млн доз вакцины Pfizer.

Контекст:

В Украине зарегистрированы вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (Covishield, AstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) и Johnson & Johnson (Janssen). Также прививки делают вакциной Moderna (Spikevax).

Вакцинация в стране стартовала 24 февраля. С 21 июля в стране стартовал пятый этап вакцинации: привиться могут все желающие в возрасте от 18 лет.

С начала кампании по вакцинации в Украину доставили 18,5 млн доз вакцин, сейчас есть около 9 млн доз, которые можно использовать для вакцинации, говорил глава Минздрава Виктор Ляшко 25 августа.

В Украинском центре здравоохранения 26 августа заявили, что в Украине самый высокий уровень невакцинированного от COVID-19 населения в Европе.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

13.03 / Хинштейн сравнил мировых IT-гигантов в РФ с безбилетниками в метро

17.08 / Суд арестовал имущество Фургала

22.04 / “Мужчина, который не предаст”. Экс-жена Узелкова обнародовала снимки с отцом

28.08 / Станислав Шушкевич: «Практически Путин сказал Лукашенко: издевайся над своим народом, сколько хочешь» 

09.06 / Военные Сербии прибыли в Новороссийск для участия в учениях «Славянское братство»

19.01 / В Латвии объяснили лишение Минска права проводить матчи ЧМ-2021 политикой

24.07 / Белодед взяла первую медаль для Украины на Олимпиаде 2020

15.08 / Путин поручил принять план восстановления жилья в пострадавших при ЧС регионах

11.01 / Стали известны подробности о водителе самосвала, въехавшего в колонну военных

05.09 / Названы вакансии с зарплатой больше 100 тыс. рублей в регионах

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика