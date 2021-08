Блинкен рассказал, сколько США предоставили Украине вакцин от COVID-19

“Я рад сообщить, что вторая партия вакцин от COVID-19 была доставлена в Украину в рамках нашего пожертвования в количестве почти 2,2 млн доз на сегодняшний день. Этот шаг подтверждает приверженность США победе над глобальной пандемией и помощи Украине”, – отметил госсекретарь.

I’m pleased to announce the second shipment of COVID-19 vaccines was delivered to Ukraine, as part of our donation of nearly 2.2 million doses to date. This step furthers the U.S. commitment to defeating the global pandemic and helping Ukraine. pic.twitter.com/CRzhooTCw4

— Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) August 30, 2021

Вчера, 29 августа, в Украину доставили около 190 тыс. доз вакцины от коронавируса производства Pfizer/BioNTech. Главный санврач Украины, замминистра здравоохранения Игорь Кузин в начале августа говорил, что в Украину до конца года поступит 17 млн доз вакцины Pfizer.

Контекст:

В Украине зарегистрированы вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (Covishield, AstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) и Johnson & Johnson (Janssen). Также прививки делают вакциной Moderna (Spikevax).

Вакцинация в стране стартовала 24 февраля. С 21 июля в стране стартовал пятый этап вакцинации: привиться могут все желающие в возрасте от 18 лет.

С начала кампании по вакцинации в Украину доставили 18,5 млн доз вакцин, сейчас есть около 9 млн доз, которые можно использовать для вакцинации, говорил глава Минздрава Виктор Ляшко 25 августа.

В Украинском центре здравоохранения 26 августа заявили, что в Украине самый высокий уровень невакцинированного от COVID-19 населения в Европе.

—