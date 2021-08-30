Украинская теннисистка завоевала золотую медаль Паралимпиады 2020

Литовченко выиграла у россиянки Маляк Алиевой со счетом 3:0. Теннисистки выступили в классе 6 для людей с проблемами опорно-двигательного аппарата.

Украинская сборная занимает четвертое место в медальном зачете Паралимпиады, у страны 47 медалей: 11 золотоых, 24 серебряные и 12 бронзовых.

Контекст:

Летние Паралимпийские игры 2020 года стартовали в Токио 24 августа, завершатся они 5 сентября. Игры проходят без зрителей из-за эпидемии коронавирусной инфекции.

В Паралимпиаде участвуют 4403 спортсмена из 162 делегаций, они соревнуются в 22 видах спорта, сообщили организаторы. От Украины в соревнованиях участвуют 143 спортсмена.

Россияне на Олимпийских играх из-за допингового скандала выступают без российского флага и государственного гимна.

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