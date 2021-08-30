Times – заставляет считать себя «умнее и креативнее» — учёные предположили, что чашка чая улучшает творческое мышление

Учёные из Пекинского университета установили, что выпитая чашка чая улучшает креативное мышление, пишет The Times. В результате проведённого исследования специалисты предположили, что не биологические компоненты чая, а само чаепитие заставляет людей думать, что они должны быть «умнее и креативнее» из-за сложившегося у них образа человека, который любит чай.



Reuters

В следующий раз, когда вы не сможете разгадать кроссворд, выпейте чашечку чая, советуют китайские учёные. Как пишет The Times, исследователи из Пекинского университета пришли к выводу, что, выпив чашку чая, можно повысить свой творческий потенциал.

В рамках эксперимента учёные давали 100 участникам чай или воду, а затем просили их пройти тесты на уровень креативного мышления, в частности на конвергентное мышление. Людей попросили найти смысловую связь между наборами слов и решить несколько загадок.

Проанализировав полученные результаты таким образом, чтобы исключить потенциальное влияние интеллекта и языковых способностей человека, исследователи Пекинского университета обнаружили, что те, кто пил чай, значительно лучше справились с этими заданиями.

Те, кто пил чай, набрали в среднем 13,89 балла в игре на поиск связи между словами и 10,94 балла при решении загадок по сравнению с 12,94 балла и 9,0 баллами у тех, кто пил воду.

Подобные результаты натолкнули учёных на вывод о благотворном влиянии чая на креативное мышление человека. Тем не менее специалисты пока не установили причину этого влияния. Как отмечает The Times, чай содержит кофеин и L-теанин, которые могут улучшать внимание, однако участники исследования выпили лишь небольшое количество чая — в среднем 90 мл — и выполняли тесты сразу после его употребления, что означает, что любой их эффект был бы незначительным.

«Этот результат указывает на то, что само событие чаепития — а не биологические компоненты чая — сыграло улучшающую роль», — заключили исследователи. Команда учёных предположила, что объяснение может быть в том, с чем люди склонны ассоциировать чаепитие: «с определённым набором личностных качеств, таких как ум, креативность, утончённость, уверенность и стабильность».

Учёные сочли, что те, кто пил чай, «бессознательно думали, что должны быть умнее и креативнее», что соответствует всплывавшему у них в голове образу любителя этого напитка.

«Последующие исследования должны сосредоточиться на конкретных механизмах и уточнить, какие переменные оказывают влияние от потребления чая на конвергентное мышление», — приводит издание слова специалистов Пекинского университета.

В 2017 году эта же команда китайских учёных обнаружила, что чай также может повысить другую форму креативности, известную как дивергентное мышление.

The Times отмечает, что чай, как и фрукты и овощи, является естественным источником полифенолов и флавоноидов, то есть антиоксидантов, которые помогают бороться с повреждениями клеток, которые им наносят свободные радикалы.

Ранее исследование, проведённое Гарвардской школой общественного здравоохранения, показало, что те, кто регулярно пьёт чай, реже заболевают диабетом, что, как считается, связано с регулированием уровня сахара в крови полифенолами. Кроме того, считается, что чай помогает снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний.