 

Welt – на фоне пандемии немцы массово отдыхают в домах на колёсах

30.08.2021, 7:48, Новости дня
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Из-за пандемии коронавируса в Германии наблюдается бум кемпинга, пишет Welt. Путешествовать стало трудно, к тому же нужно избегать контакта с людьми, поэтому многие немцы обзавелись домами на колёсах. Спрос на уединение также спровоцировал рост цен на рынке автодомов, некоторые из которых могут обойтись в кругленькую сумму, например, €2,5 млн, рассказывает немецкий телеканал.

Кемпинг в своих собственных четырёх стенах. В микроавтобусе или доме на колёсах. Мечта, стоящая больших денег. Поменять ситуацию хочет Camper Schmiede. Так как зачастую дома на колёсах стоят очень дорого, четверо ребят из Мёнхенгладбаха переделывают обычные грузовые автомобили в маленькие оазисы комфорта.

КРИСТИАН ДИНРАТС, директор компании Camper Schmiede: Сейчас наступила такая фаза, когда путешествовать стало трудно. Длинные поездки совершать особенно тяжело. К нам приходят люди, говорят, что никогда не занимались кемпингом, хотели бы попробовать. Поэтому мы и сдаём в аренду кемперы.

Получается, кемпинг популярен как никогда. Пандемия коронавируса дала мощный толчок кемперной промышленности. В 2020 году были зарегистрированы 78 066 новых домов на колёсах. Рост составил 44,8%. На выставке автодомов все охвачены золотой лихорадкой.

ЙОАХИМ ПЕТРИ, Concorde Reisemobile: Этот стоит €440 000. Годами мы наблюдаем бум. Его ещё усилила пандемия коронавируса, потому что у автодома есть преимущество: у вас всё с собой, вы разъезжаете в доме и можете избегать контактов с окружающими.

Но так как спрос на уединение, конечно же, определяет предложение, на ярмарке наблюдается тренд к повышению цен. С минимальной комплектацией эта модель обойдётся в €2,5 млн. Средняя цена нового кемпера составляет €73 829. Тем, у кого кошелёк поменьше, нужно искать творческие решения.

ВИКИ ХОЛЬЦ, VICKYWOOD: Преимущество автопалатки в том, что это гибкое решение. Для неё можно использовать свой повседневный транспорт. И цены, конечно же, совсем другие.

Переночевать на крыше автомобиля будет стоить не больше €2 000. Тому же, кто хочет стены потолще, в любом случае нужно будет глубже засовывать руку в карман. Даже самодельные микроавтобусы Camper Schmiede обойдутся в сумму не меньше €30 000.

Дата выхода в эфир 28 августа 2021 года.



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