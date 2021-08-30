Россиянки завоевали две серебряные медали Паралимпиады в настольном теннисе

Россиянки Маляк Алиева и Виктория Сафонова завоевали серебряные медали Паралимпиады в соревнованиях по настольному теннису, сообщают информационные агентства.

В финале соревнований в классе 6 (к нему относятся лица с поражением опорно-двигательного аппарата) 26-летняя Алиева уступила украинке Марине Литовченко. Литовченко выиграла со счетом 11:6, 11:4, 11:3, передает ТАСС.

33-летняя Сафонова в финале проиграла представительнице Нидерландов Келли ван Зон со счетом 8:11, 11:3, 11:4, 5:11, 8:11. Спортсменки выступают в классе 7 (к нему также относятся лица с поражением опорно-двигательного аппарата).

Напомним, у российской сборной 15 золотых, 11 серебряных и 28 бронзовых медалей. В медальном зачете российские спортсмены занимают четвертое место, уступая сборным Китая (47-30-29), Великобритании (24-19-19) и США (15-17-9). Первая группа паралимпийцев уже вернулась в Россию из Японии.