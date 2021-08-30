Обнаруженная в Южной Африке опасная мутация коронавируса начала стремительно расспространятся по миру

Обнаруженная в Южной Африке опасная мутация коронавируса начала расползаться по миру.

По словам специалистов, новый вариант Covid-19 получил название «C.1.2». Он опасно мутировал и может быть более заразным, чем уже известные типы коронавируса.

Линия «C.1.2» имеет скорость около 41,8 мутаций в год, что почти в два раза быстрее, чем текущая глобальная скорость изменений других вариантов. Около 52% мутаций в области шипа последовательностей «C.1.2» ранее были замечены в других вариантах, вызывающих озабоченность, и вариантах, представляющих особый интерес для ученых. Сочетание этих мутаций, а также изменений в других частях вируса помогают ему обходить антитела в организме зараженного человека. Исследования уже подтвердили, что против нового варианта инфекции хуже действуют вакцины.

Впервые «C.1.2» был обнаружен в Южной Африке, позднее был замечен в Англии, Китае, Демократической Республике Конго, Маврикии, Новой Зеландии, Португалии и Швейцарии.

Отметим, наиболее распространенными в мире на данный момент остаются штаммы коронавируса «альфа», «бета», «гамма» и «дельта». Число территорий, где циркулирует «альфа», за последние дни возросло со 185 до 190, «бета» — со 136 до 138, «гамма» — со 81 до 82 и «дельта» — со 142 до 148.