 

Важнейший поворотный момент в истории человечества: Прививки от Covid-19 и трансгуманизм искусственного интеллекта

30.08.2021, 7:05, Разное
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Доктор Кэрри Мэедж предупреждает, что инъекции COVID преследуют две цели:

  • Перепрограммировать нашу ДНК, чтобы сделать нас гибридами человека и ИИ, которые легче контролировать.
  • Имплантировать цифровой идентификатор вакцины, который позволит полностью контролировать каждого человека.

– За человечество идет битва, – считает Доктор Кэрри. – Big Tech сотрудничает с Big Pharma, чтобы внедрить новые технологии в вакцины, которые изменят нашу ДНК и превратят нас в гибридов. Это положит конец человечеству, каким мы его знаем, и запустит процесс трансгуманизма: ЧЕЛОВЕК 2.0.

В планах — использовать вакцины, чтобы внедрить нанотехнологии в наши тела и связать нас с облаком и искусственным интеллектом. Это позволит коррумпированным правительствам и техническим гигантам контролировать нас, даже не подозревая об этом.

В то время как все большее число ученых и врачей предупреждают об опасности инъекций COVID (как показано ниже), д-р Мадей уникален тем, что объясняет, что настоящая цель уколов — превратить людей (Человека 1.0) в транслюдей. с искусственным интеллектом (Human 2.0) без нашего ведома и согласия. Эта технология будет использоваться для управления каждым человеком на невиданных ранее уровнях.

Доктор Мадедж объясняет, что сейчас мы находимся на решающем этапе в истории человечества. Она показывает, что это Третья мировая война, духовная война разума, сердца и души.



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