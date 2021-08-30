 

В Москве избили девушку, которая закрашивала плакаты «Единой России»

30.08.2021, 6:26, Разное
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Полиция оштрафовала ее за хулиганство.

Недалеко от московской станции метро «Профсоюзная» неизвестный напал на местную жительницу Дарью Горбачеву, которая закрашивала агитационные плакаты кандидатов от «Единой России». Об этом девушка рассказала «ОВД-Инфо».

Фото «ОВД-Инфо» предоставила Дарья Горбачева

Вечером 28 августа Горбачева смываемой краской рисовала круг с перечеркнутой линией на одном из информационных стендов с фотографиями кандидатов в Госдуму от «Единой России».

«Неизвестный гражданин схватил Горбачеву и потащил от дома со стендами, а когда она попыталась вырваться, ударил ее рукой по лицу», — пишет «ОВД-Инфо».

Девушке удалось вырваться и позвать на помощь, прохожие вызвали «скорую». В больнице пострадавшей наложили несколько швов и рекомендовали обратиться к хирургу. Нападавший тем временем скрылся.

На следующий день Горбачева пришла в ОВД «Академический», чтобы написать заявление на мужчину. Полицейские заявление приняли, но на саму девушку также составили протокол о мелком хулиганстве (ст. 20.1 КоАП). В отделе полиции девушку продержали около 6 часов, а затем отпустили со штрафом в 500 рублей.

Источник: Новая газета



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