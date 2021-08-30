Сенатор США счел риск повторения терактов 9/11 «зашкаливающим»

Вероятность того, что в США произойдут новые теракты, «просто зашкаливает» после вывода американских войск из Афганистана, сообщил американский сенатор Линдси Грэм.

Как сообщил Грэм, «вероятность еще одного 11 сентября только что возросла». Он подчеркнул, что атаки американских беспилотников «не приведут к уничтожению» террористической организации «Исламское государство», число боевиков которой «удвоилось». По его словам, США «отвернулись от союзников и создали условия для еще одного 11 сентября».

Грэм сказал, что никогда не был так обеспокоен за свою страну. Он считает, что война США в Афганистане не закончилась, а решения главы американского государства Джо Байдена привели к тому, что президентам США следующие 20 лет придется решать «проблемы из-за катастрофы в Афганистане», передает РИА «Новости» со ссылкой на CBS.

Напомним, официальный представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что боевики международных террористических организаций «Аль-Каида» и «Исламское государство» (запрещены в России) присутствуют в Афганистане, но их численность не столь велика, чтобы представлять серьезную угрозу для США, «какая была по состоянию на 11 сентября 20 лет назад».