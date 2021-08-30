Украинский политолог Молчанов нелестно высказался о “Крымской платформе”

Эксперт заявил, что мероприятие имело одну цель направленность. Он объяснил, что на Банковой улице у Киеве ранее уже поняли,

что стоит отказаться от идеи возвращения Донбасса. По его мнению, именно потому что они не хотят

выполнять минские соглашения.

Молчанов назвал такую тактику информационным замещением. Политолог отметил, что “Крымская платформа” была только сценой для

очередного перфоманса президента Украины Владимира Зеленского. Он считает, что никаких важных решений или гуманитарных

проектов на саммите не предлагали.

Эксперт уверен, что “Крымская платформа” абсолютно “не наполнена никаким смыслом”. Он не понимает, почему нельзя снять экономическую блокаду Крыма и отчего нельзя упростить въезд с полуострова в Незалежную.

Молчанов заявил о необходимости создания транспортного сообщения Крыма с Украиной, чтобы поддерживать связь с гражданами. Также политолог считает нужным введение льгот для поступления студентов в вузы.

Отметим, что все чаще поведение Владимира Зеленского критикуется разными экспертами. Многие считают, что президент Украины пляшет под дудку Запада в ущерб собственному народу.