Вихры враждебные

В союзной Беларуси обеспокоены угрозой восстания, исходящей из детских садов.

Иллюстрация: Петр Саруханов / «Новая газета»

Пока в детских садах тихий час и детишки нас не слышат, давайте-ка обсудим одну тревожную тему. Государственный строй в опасности. К счастью, не наш. Вернее, не совсем наш. Устои подрываются в союзной Беларуси, где зреет революция цветных карандашей и фломастеров.

Опорными точками цветной революции в этой добродушной стране, как выяснилось, являются частные школы и детские сады. Где это выяснилось? Не в какой-нибудь частной беседе, а на республиканском педсовете. Мы-то считали, что ничего скучнее педсовета быть не может, но тут в присутствии президента Лукашенко оглушительное заявление сделал министр образования Беларуси Игорь Карпенко. Он сообщил, что полулегальные частные детские сады и школы под вывеской индивидуальных предпринимателей, общественных или религиозных объединений в большинстве использовались в политических целях, становились опорными точками для цветной революции. Нет точных сведений, но можно предположить, что при этих словах Александр Лукашенко с телефоном в руках ненадолго вышел из зала, чтобы связаться с КГБ, прокуратурой и милицией и уточнить некоторые текущие задачи.

Что у них происходит в детских садах? Может, логопеды учат детишек выговаривать слова «баррикада» и «экспроприация». Может, воспитательница читает им: «Посадил дед репку…» — и поясняет, что это про тетю Машу Колесникову, одного из лидеров оппозиции, а ныне политическую заключенную. Не наше дело. Мы должны позаботиться о своих детях. Не о школьниках (наверное, поздно уже), а о детсадовцах и даже о ползунках из яслей.

Да, с революционными поползновениями пора бороться уже там. Ясли — та еще колыбель революции.

Пока нам можно быть спокойными за детские сады. Еще в начале 2000-х мне довелось писать в «Новой газете» об инициативе главы администрации Каракулинского района Удмуртии, гордо объявившего, что местные детские сады украшены портретами президентов РФ и Удмуртии и дети каждый день любуются ими. С этого началось или с чего-то другого, но вскоре за патриотическое воспитание карапузов взялись по-настоящему. В детских садах многих городов и поселков к изображениям президента и губернатора стали добавлять портреты мэров и глав муниципальных образований. И это похвально: не Емелю же вешать над детской кроваткой и не Иванушку-дурачка.

В той же Удмуртии в детских садах стали проводить военно-патриотические мероприятия, а также утренники, посвященные Дню народного единства. Не все мамы с папами понимают, что это за праздник, но, может, дети потом им объяснили. А кое-где — например, в Калужской области — в детских садах стали играть в выборы президента. Отмечалось, что все было как по-настоящему: избирательные комиссии, бюллетени, урны с двуглавым орлом…

Вообще-то если по-настоящему, то должны быть еще и вбросы бюллетеней, недопуск к выборам конкурентов, подкуп избирателей ирисками, но об этом что-то не сообщалось.

Тем, кто в начале века в Каракулинском районе сидел на горшках под портретами президентов, сейчас уже за 20. Надо полагать, никто из них не участвует в акциях протеста, не ругает ни местную, ни федеральную власть и все они голосуют как надо. Вот что значит начать воспитательную работу вовремя. Или почти вовремя, если еще раз вспомнить о яслях.

Минуточку! А родильными домами кто-нибудь интересовался? Надо бы прислушаться, что там у малышей за кричалки…

Борис Бронштейн, обозреватель «Новой»

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