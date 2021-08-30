 

Преемник Меркель призвал усилить ЕС после решений США по Афганистану

30.08.2021, 5:32, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыЕвросоюз должен быть способен обеспечить безопасность аэропорта в Кабуле без помощи США, сообщил кандидат в канцлеры Германии от блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов Армин Лашет.

На теледебатах Лашет призвал «усилить Европу». Он назвал ситуацию в аэропорту в Кабуле «катастрофой Запада, а также правительства ФРГ». Лашет отметил, что еще весной «было ясно, что американцы выведут свои силы» из Афганистана, передает ТАСС со ссылкой на N-tv.

«Мы не можем так действовать дальше. Я предлагаю создать национальный совет безопасности в ведомстве федерального канцлера», – сказал он, добавив, что министры и представители спецслужб могли бы обмениваться актуальной информацией и принимать решения по важным вопросам внешнеполитической повестки дня.

Напомним, канцлер Германии Ангела Меркель назвала председателя Христианско-демократического союза Лашета своим преемником. В августе глава минобороны Великобритании Бен Уоллес сообщал, что Лондон пытался, но не смог сформировать коалицию НАТО, чтобы сохранить военное присутствие в Афганистане. Он сообщил, что «пытался обсудить» это предложение с членами НАТО, но те «не были заинтересованы». По его словам, «довольно быстро стало очевидно, что без США в качестве координирующей страны эти варианты были исключены».



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