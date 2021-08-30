Минск заявил о желании США погрузить Россию в «пучину тлеющих конфликтов»

США в Афганистане стремились к усугублению конфликтности в регионе, сообщил заместитель госсекретаря Совбеза Белоруссии Владимир Арчаков.

Арчаков считает «американскую затею» с Афганистаном «многолетней, тщательно спланированной акцией». Он указал, что такие конфликты «всегда сопровождаются проявлениями» международного терроризма и транснациональной преступности. Как отметил Арчаков, экстремисты, наркотики, оружие, нелегальные мигранты могут «новой волной двинуться в Европу». «Это уже коснется нас напрямую», – приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на ОНТ.

Как сообщил заместитель госсекретаря Совбеза, на Западе «заинтересованы в том, чтобы погрузить Россию и ее союзников в пучину таких вот тлеющих конфликтов, чтобы не мешали управлять миром». По его словам, это подтверждает и ситуация вокруг Белоруссии, «ведь практически сразу началось резкое наращивание непосредственно военного присутствия США на польской территории».

Арчаков указал, что сейчас в Польше находится около 4 тыс. американских военных, «подписано соглашение» об увеличении их числа, «построена инфраструктура для размещения 20 тыс. американских военнослужащих». «Судя по всему, США окапываются в Польше надолго», – сказал он.

Напомним, 15 августа талибы вошли в Кабул и установили контроль над городом. В тот же день движение «Талибан» (запрещено в России) объявило о взятии под контроль большей части территории Афганистана.