Если дорога ведет в «Манчестер»

Криштиану Роналду вернулся в свой прежний клуб.

Два гения современного футбола почти одновременно сорвались с места этим летом. Но если уход из «Барселоны» и приход в ПСЖ Лионеля Месси с самого начала выглядел эпосом, то возвращение Криштиану Роналду в «Манчестер» — секретной операцией с неожиданным для всех финалом.

Месси из «Барсы» провожали с рыданиями. И рады были оставить короля, да слишком тяжелой для клуба стала золотая гиря. По Роналду в Турине если и переживали, то не особенно — за три сезона, проведенных Криштиану после «Реала» в «Ювентусе», легендой клуба он не успел стать. Да и цели такой у него не было, был просто новый вызов. Вот из «МЮ» в «Реал» на исходе нулевых он уходил, по словам самого Роналду, чтобы стать «величайшим игроком в мире».

Примерно 300 млн людей на планете Земля считают, что парень с острова Мадейра в Мадриде и стал величайшим футболистом в истории.

Сколько млн считает иначе, доподлинно неизвестно — фанатов у Месси тоже хватает, но Криштиану Роналду как человек-бренд, конечно, масштабнее. Кто из них матери-истории более ценен именно как футболист, будут спорить до тех пор, пока существует футбол, но сейчас речь не об этом.

«Юве» Роналду был нужен не только как уникальный бомбардир, но и как бренд, способный добавить популярности клубу, которому в современной истории не хватало двух вещей — победы в Лиге чемпионов и славы в мировом масштабе. С Лигой чемпионов не вышло от слова «совсем» — без Криштиану у туринцев получалось даже лучше, но сказать, что дорогой трансфер оказался провальным, нельзя. Роналду привел за собой армию новых болельщиков, играл на привычно высоком уровне, забивал много, и не его вина, что в третьем по счету сезоне в «Ювентусе» личное достижение в виде звания лучшего бомбардира серии «А» не помогло клубу привычно взять чемпионство. В «Юве» резонно решили, что из кризиса лучше выбираться без Роналду, который, видимо, и сам давно решил, что пора искать новый путь.

Куда его только с весны не оправляли, но КриРо молчал, как партизан. И только его нежелание выходить на стартовый матч нового сезона с «Удинезе» стало подтверждением того, что Роналду, скорее всего, уходит. Главный тренер Массимилиано Аллегри заявил, что все нормально, но это было исключительно для приличия.

Активные переговоры по поводу перехода уже шли, и первым в списке был «Манчестер». Но не «Юнайтед», а «Сити».

Честно говоря, мне с самого начала такой выбор казался сомнительным — хотя бы потому, что у Роналду осталось достаточно много фанатов «Юнайтед», которые не простили бы ему приход именно в стан злейшего врага. Да и главный тренер горожан Хосеп Гвардиола с самого начала не выражал особых восторгов по поводу прихода Криштиану в свой клуб — притом что «Сити», как в свое время «Юве», некоторую нужду в суперзвезде, безусловно, испытывает.

Роналду даже согласился на двойное понижение зарплаты (15 млн евро в год «чистыми»), однако «Юве» не готов был отдать форварда бесплатно. Когда активные переговоры были поставлены на паузу, на арену вышел «Манчестер Юнайтед» — такое ощущение, что манкунианцы сидели в засаде, наблюдая за процессом и ежечасно мониторя ситуацию. Бывший клуб Криштиану выложил все козыри сразу: «Юве» платим почти столько, сколько туринцы хотят за трансфер, то есть 20 млн сразу, Роналду кладем почти прежнюю зарплату — 30 млн в год, и главное — заверяем его в том, что «МЮ» ждет именно Роналду как легенду клуба. Против такого залпа «Сити» продолжать бороться было бессмысленно. Гвардиола философски заметил, что в мире есть несколько игроков, которые сами могут выбирать, где им играть.

Да, был еще и личный вклад в успех коротких, но крайне интенсивных переговоров, экс-главного тренера «МЮ» Алекса Фергюсона. В 2003-м именно за сэром Алексом было решающее слово, чтобы талантливый юный португалец из «Спортинга» оказался в «Манчестере». Через шесть лет трехкратный чемпион премьер-лиги, победитель Лиги чемпионов, заматеревший у Фергюсона Криштиану Роналду уходил в «Реал» без пяти минут суперзвездой, и

провожали его отнюдь не ласково. Но кто старое помянет…

Сейчас футбольное сообщество оживленно обсуждает, что больше определило решение самого Роналду — деньги или ностальгия. С деньгами все понятно — больше всего предложению «МЮ» обрадовался агент футболиста Жорже Мендеш. Роналду два года подряд был самым высокооплачиваемым спортсменом мира, четыре года подряд — самым известным спортсменом; первое напрямую зависит от второго, а известность дается не только раскруткой, но и тем, что человек действительно делает. А себя Роналду по-настоящему обрел где — в «Манчестер Юнайтед», о чем он, естественно, не забыл. Это к вопросу о ностальгии.

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Криштиану Роналду — не мой герой, равно как и Лионель Месси, но в том, что бомбардир он выдающийся, сомнений никаких нет. Он и в 36 лет бьет по мячу с бильярдной точностью, рывком обладает по-прежнему впечатляющим, форму держит идеальную, и пару-тройку лет, пожалуй, еще способен оставаться на виду.

Если обойдется без серьезных травм, конечно. Если впишется в игровые схемы Уле Гуннара Сульшера. Если быстро найдет взаимопонимание с Полем Погба и другими звездами «МЮ». Если, в конце концов, соскучившийся по большим победам клуб снова будет брать титул за титулом. Как раньше, в конце нулевых.

Последнего — не случится. Или так — скорее всего, не случится. История возвращения Криштиану Роналду в «Манчестер Юнайтед», конечно, в своем роде занимательная, ностальгическая составляющая в ней, конечно, тоже присутствует, но… И мир с середины нулевых изменился, и футбол вместе с ним, и премьер-лига,

и едет блистательный Криштиану, как ни крути, с ярмарки, поэтому есть во всем этом привкус неизбежной будущей горечи.

Но пока обожающая Роналду часть футбольного мира с нетерпением ждет, когда кумир млн в красной майке в касание забьет свой первый после возвращения, а на самом деле очередной свой мяч за «МЮ». Кажется, в премьер-лиге это будет 85-й гол. Всего-то.

Владимир Мозговой, обозреватель «Новой»

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