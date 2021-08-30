 

Новый Орлеан остался без электричества из-за урагана

30.08.2021, 4:38, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыВ Новом Орлеане (Луизиана, США) «нет электричества» из-за «катастрофического» урона линиям электропередачи от урагана «Ида», сообщили власти города.

Энергетическое управление уточнило, что «электричество вырабатывается только генераторами». В городе проживает около 380 тыс. человек. Некоторым районам угрожают наводнения и торнадо, передает РИА «Новости» со ссылкой на NOLA Ready.

Национальный центр слежения за ураганами сообщает, что ураган ослабел – снижение устойчивой скорости ветра до 120 миль (193 километров) в час переводит его в третью («разрушительную», но не «катастрофическую») категорию в пятибальной шкале Саффира-Симпсона.

Напомним, на побережье штата Луизиана обрушился ураган четвертой степени «Ида», который поменял направление течения реки Миссисипи. В окрестностях Нового Орлеана Миссисипи текла в обратном направлении со скоростью около 1,5 м/с. Луизиана и Новый Орлеан уже подвергались разрушительному влиянию урагана «Катрина» в 2005 году. Жертвами стихии тогда стали 1,8 тыс. человек.



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