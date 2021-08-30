 

Макрон предупредил об угрозе терактов во Франции

30.08.2021, 4:38, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыВо Франции сохраняется террористическая угроза, но страна готова дать отпор террористам, сообщил французский президент Эммануэль Макрон.

Макрон сказал, что «нулевого риска в этой области не существует», поэтому всегда требуется «сохранять бдительность». По его словам, «угроза существует». Париж «сотрудничает с партнерами, испытавшими на себе террористическую угрозу».

Президент отметил, что в «последние годы теракты во Франции в основном совершались отдельными лицами». Террористы, как указал французский лидер, «находились под внешним влиянием, но это не было результатом заговоров, разработанных за рубежом», передает ТАСС со ссылкой на TF1.

Напомним, череда терактов и ЧП началась во Франции в январе 2015 года нападением на редакцию Charlie Hebdo, тогда погибли 12 человек. После этого во Франции произошло несколько громких терактов. В результате серии нападений в Париже, которая произошла в ноябре 2015 года у стадиона «Стад де Франс» и в театре «Батаклан», погибли 130 человек, более 350 пострадали. В 2020 года под Парижем обезглавили преподавателя Самюэля Пати, который показывал школьникам карикатуры на пророка Мухаммеда, опубликованные Charlie Hebdo.



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