 

Когда бывший женился – Личное мнение

30.08.2021, 3:56, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Спустя год после официального развода с Пелагеей хоккеист Телегин женился на Марии Гончар. Где-то читала, что Гончар — юрист, и у неё — богатые родители.


Фото: Соцсети

Ну, что ж, Иван: ты сделал правильный выбор.

Пока бывшая выбивает из тебя деньги, ты строишь семейное счастье с той, у кого эти деньги есть: с ровней.

Знаете, в другой ситуации я бы Пелагеюшке посочувствовала, но у меня — хорошая память. Я помню, как Телегин ушёл от беременной сожительницы, с которой прожил 3 года, к прыщавой Пелагее.


Фото: Соцсети

Я не знаю, как поступили бы вы, но я бы никогда — ни при каких обстоятельствах! — не стала встречаться с мужчиной, от которого ждёт ребёнка другая женщина. Как бы он мне ни нравился.

Впрочем, певица глоткой Пелагея утверждает, что никого она из семьи не уводила, и совесть её чиста.  

Немного математики. Сын Телегина родился в феврале 2016 года. Пелагея вышла замуж за хоккеиста в июне того же года, спустя 4 месяца после появления на свет мальчика.

Учитывая эти обстоятельства, я, может, и верю в то, что совесть Пелагеи чиста, но чистота — понятие относительное. Я бывала в гостях у жутких засранок, которые искренне считали, что у них дома — чисто.

В общем, Пелагею мне не жалко, а Телегину и Гончар хочу пожелать более-менее продолжительного семейного счастья.

А что чувствовали вы, когда ваши бывшие женились или выходили замуж? Только честно!

Источник: Лена Миро



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

15.02 / Мнение: Новая транспортная реальность в Закавказье

21.06 / Ученые заявили о пользе некоторых препаратов для гипертоников в терапии когнитивных нарушений

16.08 / Назван ТОП-5 охотно покупаемых даже с большим пробегом кроссоверов

14.08 / Детки, пушки, ФСБ

11.08 / Клиенты Wildberries жалуются на погрызенные покупки

31.03 / СМИ: Меган Маркл и принц Гарри готовятся к домашним родам

17.09 / Ударная доза апокалипсиса

23.09 / Белорусский суд обязал Википедию удалить информацию о протестах

26.06 / Диетолог рассказала об опасности черешни для некоторых людей

01.11 / Минимум три теракта против Франции в один день

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика