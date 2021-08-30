Когда бывший женился – Личное мнение

Спустя год после официального развода с Пелагеей хоккеист Телегин женился на Марии Гончар. Где-то читала, что Гончар — юрист, и у неё — богатые родители.



Фото: Соцсети

Ну, что ж, Иван: ты сделал правильный выбор.

Пока бывшая выбивает из тебя деньги, ты строишь семейное счастье с той, у кого эти деньги есть: с ровней.

Знаете, в другой ситуации я бы Пелагеюшке посочувствовала, но у меня — хорошая память. Я помню, как Телегин ушёл от беременной сожительницы, с которой прожил 3 года, к прыщавой Пелагее.



Фото: Соцсети

Я не знаю, как поступили бы вы, но я бы никогда — ни при каких обстоятельствах! — не стала встречаться с мужчиной, от которого ждёт ребёнка другая женщина. Как бы он мне ни нравился.

Впрочем, певица глоткой Пелагея утверждает, что никого она из семьи не уводила, и совесть её чиста.

Немного математики. Сын Телегина родился в феврале 2016 года. Пелагея вышла замуж за хоккеиста в июне того же года, спустя 4 месяца после появления на свет мальчика.

Учитывая эти обстоятельства, я, может, и верю в то, что совесть Пелагеи чиста, но чистота — понятие относительное. Я бывала в гостях у жутких засранок, которые искренне считали, что у них дома — чисто.

В общем, Пелагею мне не жалко, а Телегину и Гончар хочу пожелать более-менее продолжительного семейного счастья.

А что чувствовали вы, когда ваши бывшие женились или выходили замуж? Только честно!

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