В самом старом модуле МКС обнаружены трещины

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30.08.2021, 3:44, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыКосмонавты обнаружили несквозные трещины в самом старом модуле МКС «Заря», сообщил генконструктор РКК «Энергия», руководитель полета российского сегмента МКС, космонавт, дважды Герой Советского Союза Владимир Соловьев.

По словам Соловьева, «несколько таких мест с несквозными трещинами обнаружены в модуле «Заря». Учитывая сквозные трещины в модуле «Звезда», Соловьев не исключил, что со временем трещины в «Заре» также начнут расползаться, передает РИА «Новости».

Небольшая утечка воздуха на МКС была зафиксирована в сентябре 2019 года. В октябре 2020 года была найдена первая трещина в промежуточной камере, в марте 2021 года ее заделали. Позднее обнаружилась и была заделана вторая трещина, но утечка воздуха продолжилась. В конце апреля поиск временно прекратили, а люк в отсек был закрыт. В июле экипаж МКС возобновил поиск места утечки воздуха в модуле «Звезда». В НАСА заявили о продолжении утечки воздуха с МКС.



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