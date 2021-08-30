 

Жертвами авиаудара США в Кабуле стали девять мирных жителей

30.08.2021, 3:44, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыВ результате ракетного удара, который США нанесли в Кабуле, погибли девять мирных жителей, в том числе шестеро детей, сообщил их родственник.

Один из членов семьи поименно назвал всех жертв. Мужчина заявил, что в результате авиаудара погибла «обычная семья». Самым младшим жертвам – два и три года. «Мы не ИГ или ДАИШ* (арабский акроним ИГ*), это был семейный дом, где мои братья жили со своими семьями», – приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на CNN.

Представитель Центрального командования вооруженных сил США Уильям Урбан заявил, что «осведомлен о сообщениях о гибели среди гражданских лиц» после «удара по машине в Кабуле». По его словам, США «оценивают результаты этого удара», который «устранил непосредственную угрозу» аэропорту со стороны террористической организации «Исламское государство», передает ТАСС.

Он подтвердил, что «были значительные и мощные вторичные взрывы из-за уничтожения машины». Как сообщил Урбан, «это говорит о том, что в ней были значительные объемы взрывчатки, что могло привести к дополнительным жертвам». По его словам, «неясно, что могло произойти», проводится «дальнейшее расследование». «Мы были бы глубоко опечалены любыми случаями потенциальной гибели невинных людей», – сказал он.

Напомним, центральное командование США подтвердило авиаудар по автомобилю в Кабуле, военные сообщили, что действовали в рамках самообороны для нейтрализации непосредственной угрозы городскому аэропорту со стороны террористической группировки «Исламское государство – Вилаят Хорасан». Телеканал Ariana News сообщал, что жертвами ракетного удара стали шесть человек, включая четырех детей.



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