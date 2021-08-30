 

Спортсменам из Афганистана удалось попасть в Токио, они примут участие в Паралимпиаде

30.08.2021, 3:28, Новости дня
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16 августа сообщалось, что из-за событий в Афганистане и невозможности покинуть эту страну Худадади и Расули не примут участия в Паралимпиаде 2020.

Впоследствии спортсменов удалось вывезти.

“При глобальной поддержке нескольких лиц, организаций и правительств пара была эвакуирована в минувшие выходные из Кабула в Париж, Франция. На этой неделе спортсмены отдыхали и тренировались в Париже”, – говорится в сообщении IPC.

Худадади и Расули несколько раз сдали отрицательные ПЦР-тесты на COVID-19 и допущены к соревнованиям.

Тхэквондистка Худадади выступит 2 сентября в весовой категории К44-49 кг, а легкоатлет Расули 3 сентября примет участие в забеге на 400 метров.

“Своим участием в Играх и выступлениями на игровом поле спортсмены призывают к надежде, миру и солидарности для народа Афганистана и всего мира”, – заявили в Международном паралимпийском комитете.

Контекст:

Летние Паралимпийские игры 2020 года стартовали в Токио 24 августа, завершатся они 5 сентября. Игры проходят без зрителей из-за эпидемии коронавирусной инфекции.

В Паралимпиаде участвуют более 4,4 тыс. спортсменов из более 160 стран, они соревнуются в 22 видах спорта, сообщали организаторы. От Украины в соревнованиях участвуют 143 спортсмена.

На 29 августа медали Паралимпиады 2020 завоевали спортсмены из 69 стран.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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