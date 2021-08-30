Мнение: Удар по авиабазе Аль-Анад. 29.08.2021

В отличие от США https://colonelcassad.livejournal.com/7018760.html, хуситы сегодня показали яркий пример того, что такое высокоточный удар.

В результате концентрированной атаки баллистических ракет (как минимум 3 ракеты достигли цели) и дронов (отмечается использование дронов-камикадзе) на авиабазу Аль-Анад в Йемене было убито как 49 и ранено 63 человека.

В основном погибли солдаты "Южного переходного Совета" (финансируемые ОЭА сепаратисты Южного Йемена пытающиеся отделиться от Йемена) и эмиратчики. Число жертв наверняка будет более крупным, так как некоторые тела до сих пор опознать невозможно и куски тел там до сих пор собирают. Судя по фото и видео, удар пришелся прямо по казармам.

В свое время эту базу уже накрывали дронами-камикадзе с существенным эффектом, убив несколько высокопоставленных лиц прямо во время военного парада. Интервенты, судя по сегодняшним событиям выводов не сделали.

Осторожно, видео 18+

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