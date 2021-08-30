 

Мнение: Тюркский союз

30.08.2021, 3:08, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

В ноябре этого года будет проводиться ежегодная встреча Тюркского совета – структуры под патронажем Турции. Анкара ускоренно готовится к тому, чтобы переформатировать Совет в "Союз тюркских государств", куда войдут пять бывших советских республик – Азербайджан, Узбекистан, Киргизия, Казахстан и предположительно Туркмения в качестве наблюдателя.

Турки при этом самым активным образом "окучивают" территорию и за пределами будущего Союза, в том же Афганистане. Конечно, в первую очередь речь идет о создании эксклюзивной торговой зоны, но с учетом специфики и существующих в регионе противоречий военное сотрудничество в рамках этой структуры выглядит просто неизбежным.

Похоже, что пройдет несколько лет, и совместное патрулирование российских и турецких военных таджикско-афганской границы по реке Пяндж станет чем-то вполне естественным, а в довесок мы очень даже можем получить и турецких военных на границе с Астраханской областью, Волгоградской и далее до Алтая. Не удивлюсь, если наша пропаганда будет это трактовать как великую победу нашего подвального стратега.

Источник: Эль Мюрид



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

23.03 / При ЧП с бомбардировщиком под Калугой погибли люди

17.09 / Что Путин мог потребовать от Лукашенко за кредит в 1,5 млрд долларов

06.04 / Центральноафриканская армия приступила к зачистке Декоа от боевиков

09.07 / ВОЗ: второй волны коронавируса в России можно избежать

18.05 / Каждый пятый человек верит фейковым новостям о COVID-19 — опрос

05.01 / Михаил Жванецкий. Молчание — золото!

04.07 / Мечты The Wall Street Journal: Вот Байден придет, он России за все отомстит

02.06 / Дерматовенеролог Охлопков подсказал, как избежать солнечных ожогов

11.02 / Алтайский край поднимет среднюю зарплату в регионе путём увеличения числа членов краевого правительства

09.09 / Мнение: Этого суда бы не было

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика