Мнение: Тюркский союз

В ноябре этого года будет проводиться ежегодная встреча Тюркского совета – структуры под патронажем Турции. Анкара ускоренно готовится к тому, чтобы переформатировать Совет в "Союз тюркских государств", куда войдут пять бывших советских республик – Азербайджан, Узбекистан, Киргизия, Казахстан и предположительно Туркмения в качестве наблюдателя.

Турки при этом самым активным образом "окучивают" территорию и за пределами будущего Союза, в том же Афганистане. Конечно, в первую очередь речь идет о создании эксклюзивной торговой зоны, но с учетом специфики и существующих в регионе противоречий военное сотрудничество в рамках этой структуры выглядит просто неизбежным.

Похоже, что пройдет несколько лет, и совместное патрулирование российских и турецких военных таджикско-афганской границы по реке Пяндж станет чем-то вполне естественным, а в довесок мы очень даже можем получить и турецких военных на границе с Астраханской областью, Волгоградской и далее до Алтая. Не удивлюсь, если наша пропаганда будет это трактовать как великую победу нашего подвального стратега.

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