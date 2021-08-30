 

Мнение: Шойгу раскрыл тайну «Единой России»?

30.08.2021, 2:56, Разное
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У меня нет телевизора, но есть интернет. И именно из интернета я узнал, что Сергей Шойгу дал интервью YouTube-каналу «Соловьев Live». Кадры из интервью показал телеканал «Россия-1».

Шойгу врезал правду-матку о взаимопонимании с Путиным. Мол, взаимопонимание есть. Но Шойгу все-равно «почувствовал волнение»,когда Путин предложил ему войти в общефедеральную часть списка «Единой России»: «Я не предполагал, что буду участвовать в каких-либо выборах. Но знаете, предложение президента в этой части – это не просто огромная честь, это огромная ответственность. Здесь первое желание – это выполнить эту задачу».

Мне интересно, а какое отношение к «Единой России» имеет Путин? Он вроде бы не член партии «Единая Россия»? А выдвижение кандидатов – это вроде бы внутрипартийное дело?

Или «Единая Россия»- это фантом, притворившийся партией?

Шойгу, по-моему, без умысла, совершенно случайно раскрыл сакральную тайну «Единой России». Что  «Единая Россия» – это пустышка, которая существует для реализации идей и решений, принятых совершенно в других местах. А не на съезде партии и не в кабинетах партфункционеров…

Так или не так? Или я ошибаюсь?

Фотография отсюда

Источник: Ирек Муртазин



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