Личный счет — разгромный

Что сообщают наши читатели о росте цен этим летом: без комментариев.

Несмотря на пожары и наводнения, самой горячей темой лета в РФ стал рост цен. Даже на официальном уровне признано, что инфляция уже вышла за целевые показатели. Однако людей волнуют не данные государственной статистики, а то, что они видят на ценниках и в чеках, и то, чего они не видят в своих кошельках (деньги).

Поэтому мы решили сделать самый субъективный рейтинг роста цен на самые потребляемые товары (а заодно услуги такси), попросив наших читателей рассказать, какие изменения они обнаружили в августе по сравнению с маем. Вот тут подсчитано среднее изменение цен по итогам обработки первых 170 анкет. Публикуем без комментариев.

P.S.

Опрос продолжается.

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