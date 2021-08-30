 

Личный счет — разгромный

30.08.2021, 2:52, Разное
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Что сообщают наши читатели о росте цен этим летом: без комментариев.

Несмотря на пожары и наводнения, самой горячей темой лета в РФ стал рост цен. Даже на официальном уровне признано, что инфляция уже вышла за целевые показатели. Однако людей волнуют не данные государственной статистики, а то, что они видят на ценниках и в чеках, и то, чего они не видят в своих кошельках (деньги).

Поэтому мы решили сделать самый субъективный рейтинг роста цен на самые потребляемые товары (а заодно услуги такси), попросив наших читателей рассказать, какие изменения они обнаружили в августе по сравнению с маем. Вот тут подсчитано среднее изменение цен по итогам обработки первых 170 анкет. Публикуем без комментариев.

P.S.

Опрос продолжается.

Источник: Новая газета



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