Вертолет Ми-8 подняли со дна Курильского озера на Камчатке

Со дна Курильского озера подняли фюзеляж упавшего вертолета Ми-8, сообщил замглавы правительства Камчатского края Роман Василевский.

Василевский рассказал, что «очередная попытка поднятия вертолета» оказалась успешной, «вертолет подняли на 40 м», сейчас он «находится в 570 м от берега». Вертолет закреплен на понтонах, его сбираются «подтащить как можно ближе к берегу». Позднее примут решение «либо с использованием водолазов, либо любой другой техники удалить его из акватории», передает РИА «Новости».

Напомним, Ми-8 с 13 туристами и тремя членами экипажа на борту упал на Камчатке в четверг. Выжили восемь человек – шесть пассажиров и два члена экипажа. Корпус вертолета был обнаружен с помощью глубоководного аппарата в 500 м от берега на глубине 110 м.