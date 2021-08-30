 

Вертолет Ми-8 подняли со дна Курильского озера на Камчатке

30.08.2021, 2:50, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыСо дна Курильского озера подняли фюзеляж упавшего вертолета Ми-8, сообщил замглавы правительства Камчатского края Роман Василевский.

Василевский рассказал, что «очередная попытка поднятия вертолета» оказалась успешной, «вертолет подняли на 40 м», сейчас он «находится в 570 м от берега». Вертолет закреплен на понтонах, его сбираются «подтащить как можно ближе к берегу». Позднее примут решение «либо с использованием водолазов, либо любой другой техники удалить его из акватории», передает РИА «Новости».

Напомним, Ми-8 с 13 туристами и тремя членами экипажа на борту упал на Камчатке в четверг. Выжили восемь человек – шесть пассажиров и два члена экипажа. Корпус вертолета был обнаружен с помощью глубоководного аппарата в 500 м от берега на глубине 110 м.



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