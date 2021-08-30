Джонсон назвал условия признания власти талибов в Афганистане

Движение «Талибан» (запрещено в России) должно выполнить ряд условий для политического признания Западом новых властей Афганистана, сообщил глава правительства Великобритании Борис Джонсон.

Как сообщил премьер-министр, Лондон вместе с «союзниками в Америке, Европе и по всему миру будет сотрудничать» с талибами «не на основании того, что они говорят, но на основании того, что они делают». Джонсон рассказал, что должен сделать «новый режим в Кабуле», если «хочет политического признания или чтобы ныне замороженные миллиарды были разблокированы».

По его словам, талибы должны «гарантировать безопасное перемещение для тех, кто хочет покинуть страну». Также от них требуют «уважать права женщин и девочек». Кроме того, Джонсон заявил, что Афганистан не должен «снова превратился в инкубатор глобального терроризма, потому что это было бы ужасно для Афганистана», передает ТАСС со ссылкой на PA.

Напомним, руководство «Талибана» (запрещен в России) начало консультации по формированию «инклюзивного исламского правительства». Талибы призвали женщин в Афганистане оставаться дома, поскольку боевики движения «не обучены» тому, как надо обращаться с женщинами. Обучение студентов и студенток в Афганистане решено разделить. Сообщалось, что талибы убили известного афганского певца Фавада Андараби.