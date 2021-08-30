 

В Британии заявили о способности РФ повлиять на новые власти в Кабуле

30.08.2021, 2:50, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыУ РФ и Китая могут быть возможности повлиять на новые власти Афганистана, сообщил британский дипломатический источник.

Источник ТАСС заявил, что Лондон «признает необходимость работать совместно с Россией и Китаем». По его словам, британская сторона учитывает «их возможную способность повлиять на новое правительство Афганистана». Кроме того, источник указал на «совместные интересы в сдерживании терроризма и распространения наркотиков, в предотвращении кризиса с беженцами и дальнейшего экономического краха»

Сейчас Лондон старается добиться единой позиции СБ ООН по Афганистану. На понедельник запланирована встреча генсека Антониу Гутерриша с постпредами России, Великобритании, Китая, США и Франции. Великобритания вместе с Францией и США убеждает СБ ООН принять резолюцию о гуманитарной деятельности в Афганистане и требовании к талибам придерживаться обязательств. Переговоры по резолюции велись все выходные.

Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон сообщал, что на заседании СБ ООН Франция и Великобритания предложат создать в Кабуле зону безопасности под контролем всемирной организации. Представитель движения «Талибан» (запрещено в России) заявил, что в создании такой «зоны безопасности» в Кабуле нет необходимости.



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