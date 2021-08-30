Мнение: Поколение снежинок борется с кровавым режимом

Волков даст им парабеллум

Если кто не в курсе: наш «протестный интернет» уже несколько недель, если не месяцев, кипит возмущением вокруг «слива списков сторонников ФБК», они же «сторонники Навального». На вроде бы разгромленный ФБК (лидер сидит, руководители – Волков, Милов, Соболь и прочие – в основном выдавлены в эмиграцию) тонны дерьма в соцсетях выливают… нет, не только апологеты режима – это было бы понятно – но и масса как раз тех, кто одобряет протесты, Навального и всякую антикоррупционную деятельность. Вот тут уже неясно – почему?

А дело в том, что они обвиняют руководство ФБК и вообще кадровых «навальнистов» в куче смертных грехов: в халатности, криворукости, черствости, равнодушии и пр. Все в связи с тем, что якобы через сайты ФБК и всякие распространяемые Фондом формы по сбору «донатов» в руки путинской охранки все время «утекают» списки «донаторов», причем чуть ли не целиком – то есть охранка уже получила базу всех тех, кто когда-либо что-либо жертвовал в пользу Навального и ФБК (на языке правящей ОПГ «поддерживал экстремистскую деятельность»). Свидетельства – налицо: интернет пестрит сообщениями, что отечественные менты правомерно обходят «сторонников Навального», пользуясь некой базой адресов, и ведут с теми, кого застают дома, задушевные беседы на тему «ах-ах, как нехорошо финансировать экстремистов» и «а не засадить ли вас, милчеловек, на год-другой-третий в пару к вашему вождю» и т.д.

Людей это, понятно, нервирует, и они костерят того же Волкова не стесняясь в выражениях, на тему того, «как он допустил», «неужели нельзя было сделать защиту получше», а самые ретивые даже обвиняют Волкова в том, что он, дескать, нарочно все это затеял, чтобы «сдать базы сторонников» преступному режиму, то есть – что он сам работает на охранку.

Читатели моего ЖЖ знают, что я к Волкову отношусь безо всякого пиетета, и потому, наверно, ждут, что я сейчас начну клеймить его за то же самое. ОТНЮДЬ!

Мне равно противны леваки всех мастей – но именно поэтому я стараюсь быть объективным. В этом споре «сторонников» и «халатного Волкова» я – полностью на стороне последнего, а вой «сторонников», к которым, вишь ли, заглянул «дядя милиционер», я считаю инфантильным и вообще постыдным. По сути дела, здесь мы пришли к извечной дилемме (которую усиленно навязывает последние годы та же охранка) – кто кого должен защищать: мятежные массы своего лидера – или лидер свои мятежные массы? Вопрос сродни совсем уж абсурдному – кто кого защищает на поле боя: штаб свои войска от противника – или все ж войска защищают свой штаб?

Как говорил один грузин-филолог (и по совместительству – вор в законе), «политика – это вам не лобио кушать». Годы только глубже раскрывают неизбывную мудрость этой фразы. И первое – сами по себе жалобы «я вам перевел деньги, а ко мне пришли после этого – что за беспредел?!» – это в чистом виде детский сад. При взрослом разговоре следовало бы спросить – а вы-то, собственно, на что рассчитывали? Если вы передаете деньги противникам режима (известная фраза Навального на одном из митингов 2017 года – «Путин будет плакать, как девочка») – ну вы должны ж понимать, с кем имеете дело; конечно, они могут к вам ПРИЙТИ. Если вы этого боитесь и не хотите – так не надо было давать, сидели бы на попе ровно.

Тут образцом на все времена служит известная история (возможно, это поздняя легенда, но очень красивая) – как Александр Ульянов, старший брат «Ильича» (готовивший покушение на царя), отказался писать на имя царя прошение о помиловании. Он уже был приговорен к смертной казни, но родным, которые умоляли его это сделать (и им было обещано благосклонное рассмотрение), он свой отказ объяснил просто: «Я ведь хотел забрать у него его жизнь; конечно, он имеет право взамен забрать у меня мою».

Но к нашим «инсургентам» такое, конечно, не относится; они хотят «бороться с режимом», но так, чтобы это было совсем без риска для них самих. И тут вспоминается уже не террорист Ульянов, а скорее «Союз меча и орала», описанный в «12 стульях» – когда «лучшие люди города», желающие, естественно, погибели большевиков и краха советской власти, одновременно безмерно рады, когда Великий Комбинатор предлагает им сдавать деньги…на помощь детям, а вовсе не на борьбу с режимом. Они видят в этом прекрасную возможность «невинность соблюсти»… и потому описываются авторами с нескрываемым презрением. «А если вдруг что -я просто помогал детям!» Фактически, вся эта публика, подобная пану Кислярскому из великого романа, сейчас обличает того же Волкова как бы за то, что он не оказался так же находчив, как Остап, и не придумал какой-то такой же красивой легенды для «сбора средств».

Послушаем, кстати, что сам Волков возражает своим критикам (в Фейсбуке). Он как раз звучит очень толково и даже, не побоюсь этого слова, концептуально:

«Не стоит, никогда не стояла и не может стоять задача “сделать так, чтобы у Путина в руках не оказалось списков сторонников Навального”. Такая постановка задачи начисто лишена смысла. (И даже, как постараюсь показать ниже, вредна)».

«Снежинкам» слушать такие прямые откровения – конечно, как серпом по одному месту; этим людям вообще бывает невозможно понять, как это кто-то может не ставить соблюдение ИХ безопасности своим главным приоритетом. Но тем не менее – да, это так. Если уж вы решили «вступить в битву с кардиналом» – так и ведите себя как бойцы, а не как клиенты пятизвездочного отеля.

Далее, кстати, Волков терпеливо увещевает своих критиков, как неразумных детей – указывая, в частности, что упования сторонников на «анонимность» в любом случае абсолютно беспочвенны – да и, откровенно говоря, бессмысленны; если вы собираетесь БОРОТЬСЯ – то, наоборот, для этого дела нужна максимальная открытость.

«За последние несколько лет мы много раз сами и добровольно отдавали государству большие массивы данных наших сторонников. Мы собирали подписи на РОИ через портал Госуслуг (несколько раз по 100 тысяч подписей). Мы собирали и сдавали в избиркомы подписи за кандидатов на выборах в разных городах и регионах — десятками тысяч. Мы открыто и законно вели краудфандинг с использованием российской банковской системы — а это значит, что данные о миллионах (!) переводов от сотен тысяч сторонников хранятся в российских банках и доступны Росфинмониторингу. Мы постоянно призывали сторонников делиться нашим контентом в социальных сетях (а только так и работают социальные сети, в этом их смысл!), и любые механизмы автоматического анализа соцсетей без проблем найдут сотни тысяч пользователей, которые лайкали или шерили расследования ФБК, и миллионы пользователей, подписанных на Навального, ФБК, штабы, Навальный LIVE, Жданова, Волкова, Соболь и так далее. Короче говоря, у Кремля есть сколько угодно каких угодно “списков сторонников Навального”, в любых разрезах — и, благодаря тому, что они беззастенчиво занимаются “обогащением” баз данных по всяким там “Госуслугам” — любой степени полноты.

И это совершенно нормально: без взаимодействия с государством невозможна политическая деятельность, а мы на протяжении многих лет вели легальную, публичную политическую работу с опорой на многие сотни тысяч сторонников по всей стране. Мы не делали ничего плохого и неправильного; наоборот — и мы, и наши сторонники можем и должны гордиться этой работой».



Что на это можно возразить? Только одно – детское обиженное «но мы-то думали, что это игра такая! Мы ж не знали, что это все не понарошку, и нас еще и посадят!!»

А Волков продолжает зачитывать охреневшим любителям протестного движения азбуку:

«Помимо законных способов составления списков наших сторонников, в распоряжении Кремля есть бесконечное число полузаконных и незаконных. Уже давно стало (увы) нормой использование камер с распознаванием лиц на протестных митингах. Про анализ банковских проводок я уже выше говорил. Сайт “Умного голосования”, единственный из всех наших сайтов, не заблокирован Роскомнадзором — и это значит, что 95% пользователей заходят на него, не используя VPN, что позволяет средствами СОРМ через провайдеров составить списки всех посетителей сайта “Умного голосования” буквально одним нажатием на кнопку».

Понятно, чего хочет Волков и чего хочет охранка. Цель охранки – сделать ОПАСНОЙ вообще ЛЮБУЮ деятельность против режима. Чтобы каждый знал и чувствовал: что б он не предпринял, пусть даже самое невинное – он немедленно окажется «на крючке» у путинских спецслужб. То есть речь – об элементарном запугивании, чтоб люди голову боялись поднять. Соображения «законности», если они у охранки вообще когда-то были, давно похерены.

А чего хочет Волков? А он хочет обратного – чтобы ОТКРЫТО протестующих было как можно больше: тогда есть шанс, что охранка захлебнется или просто не решится реально репрессировать действительно МНОГО людей. И он по-своему, по-программистски объясняет сторонникам, что никакой «анонимности» у них нет и не будет – во многом потому, что анонимно ему эти сторонники прежде всего и не нужны.

Кто-то обвинит за это Волкова в жестокости и цинизме. Я – нет. Наоборот – в данном конкретном случае его можно скорее поблагодарить за честность и за то, что он называет вещи своими именами. А что сторонники «отшатнутся» – да и хрен с ними, с такими сторонниками. Есть вещи, которые невозможно купить за деньги.

За деньги, например, невозможно выучить язык – сколько бы их не было. Прямой транзакции «я плачу – и хочу завтра же говорить и все понимать» – не существует. То же и с политической борьбой – успех в политике тоже нельзя купить чисто баблом. Политика – это вам не лобио кушать.