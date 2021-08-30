 

В Йемене в результате удара по военной авиабазе погибли по меньшей мере 30 человек

30.08.2021, 2:34, Новости дня
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Ранения получили не менее 65 человек, некоторые из пострадавших находятся в критическом состоянии   с ожогами третьей степени.

Число жертв может возрасти, так как спасатели осмотрели не всю территорию, которая подверглась нападению.

Официальные лица утверждают, что было три взрыва.

По словам очевидцев, сначала казармы с порядка 50 военнослужащими были поражены баллистическими ракетами, а затем взрывчаткой, сброшенной с дронов. Один из дронов был сбит.

Ответственность за нападение пока никто не взял, отмечает агентство, но официальные лица Йемена назвали удар по авиабазе террористическим актом и связали произошедшее с деятельностью поддерживаемых Ираном хуситов, которые контролируют северную часть Йемена.

Контекст:

В Йемене с марта 2014 года продолжается вооруженный конфликт. Повстанцы-хуситы (военизированная шиитская группировка) противостоят международной коалиции. Столица Йемена Сана находится под контролем хуситов. В марте 2015 года возглавляемая Саудовской Аравией арабская коалиция вмешалась в конфликт с целью восстановления власти правительства йеменского президента.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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