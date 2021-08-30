Группа из 13 человек разрушила ограждение на белорусско-польской границе – погранслужба Польши

“Офицеры пограничной службы вместе с солдатами вооруженных сил Польши задержали группу из 13 человек (12 граждан Польши и один гражданин Нидерландов), которые разрушили технические заграждения на границе Польши и Беларуси”, – говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что задержанным намерены предъявить обвинение.

Funkcjonariusze SG wspólnie z * o * nierzami WP zatrzymali grup * 13 osób(12 ob.i 1 ob.), które zniszczy * y zapory techniczne na granicy-. W * ród zatrzymanych jest Bartosz K. Trwaj * czynno * ci zmierzaj * ce do postawienia tym osobom zarzutów. #NaStra * y pic.twitter.com/kDMFwO8fJl

— Stra * Graniczna (@Straz_Graniczna) August 29, 2021

Контекст:

Из-за наплыва мигрантов на польско-белорусской границе в дополнение к существующим мерам безопасности электронного наблюдения протянули колючую проволоку. Кроме того, власти Польши решили построить на границе с Беларусью новый сплошной забор высотой 2,5 м.

Президенты Литвы, Латвии, Эстонии и Польши Гитанас Науседа, Эгилс Левитс, Керсти Кальюлайд и Анджей Дуда во время встречи в Киеве 23 августа выпустили совместную декларацию. В заявлении миграционный кризис на границе с Беларусью они назвали “политически управляемой гибридной операцией, осуществляемой режимом [считающего себя президентом республики Александра] Лукашенко”, в которой “эксплуатируют беззащитных граждан третьих стран”. Ее цель – “отвлечь внимание от участившихся нарушений прав человека и гражданина со стороны режима”.

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