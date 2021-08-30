Мнение: О секрете огромного влияния Шойгу на Путина

Не секрет, что нынешний глава оборонного ведомства Сергей Шойгу обладает уникальным влиянием на действующего президента России Владимира Путина. Чего и сам, впрочем, особенно не скрывает. Дескать, у нас с президентом есть взаимопонимание ©.

Это влияние особенно возросло с момента назначения Сергея Шойгу министром обороны. Два государственных деятеля уже не один отпуск проводят вместе, в уединении – в сибирской тайге, на алтайских озёрах или в тувинских горах. И если вспомнить все сообщения, как Владимир #Путин встречает свой День рождения, проводит выходные или отпуск, его спутники почти никогда не известны. Но если он отправляется отдохнуть с Сергеем Шойгу, почему-то об этом становится известно всем.

С чего бы вдруг?

Некоторые говорят, что мужчины близко сошлись на почве схожего прошлого. Мол, Вова Путин, мальчик из питерской подворотни, и Серёжа Шойгу, подросток-хулиган из далёкой Тувы, имели с детства схожий кодекс поведения, который считался идеалом в советские времена. Отсюда, мол, и произрастает их крепкая мужская дружба. Суровая романтика приблатнённого пубертата, ага.

По другой версии, Сергей Шойгу заполучил своё влияние на действующего главу государства, когда тот на третьем сроке пребывания в Кремле вдруг озаботился вопросами бессмертия. Как в метафорическом, так и в самом прямом, физиологическом смысле. И выросший на востоке Сибири министр приобщил Владимира Путина к оккультным тайнам наших давних предков. Причём речь не только о шаманских обрядах. Таёжные края хранят и намного более древние знания, чем имеющиеся у Homo sapiens.

Какая из гипотез верна?

Тут просто необходимо вспомнить, как совсем недавно Сергей Шойгу выдвинул предложение построить в Сибири три—пять новых мегаполисов. В дополнение к уже имеющимся. И приоритетным здесь является Ангаро-Енисейский макрорегион (Тува, Хакасия, Красноярский край, Иркутская область), а также территория Южной Сибири.

Так говорят министры. А статистика утверждает вот что.

На январь 2021 года в Сибири численность населения составила 17 млн человек. По данным Новосибирскстата, за год число жителей сократилось на 114 тыс. человек, что почти в два раза больше убыли на январь 2020-го — тогда число жителей Сибирского федерального округа (СФО) уменьшилось на 54,9 тыс. Убыло не только сельское, но и городское население. Наибольшиt потери отмечены в Омской области (–23 тыс. человек), Алтайском крае (–20 тыс. человек), а также в Иркутской области (–16 тыс. человек). И это – не всё CoVID-19!

Отток жителей из Сибири в другие регионы России за последние 30 лет только нарастает. За 2011–2019 годы он составил 37 тыс. человек в среднем за год. Это явление получило название «западный дрейф», в результате которого население постепенно перетекает из восточных регионов страны в западные. Согласно последним данным статистики за 2020 год, из 17,1 млн человек, проживающих в Сибирском федеральном округе, мигрировали 557 тыс., в том числе переселились внутри страны 504 тыс. человек. Основной причиной убыли населения из Сибири является переезд в крупные города с более высоким уровнем оплаты труда и более благоприятными климатическими условиями.

В такой ситуации – когда людей не хватает и в старых сибирских городах – предложение строить в регионе новые миллионники могло родиться только под веществами. Либо человек слишком явно и далеко прозрел будущее, либо…

Меж тем, как известно, обитатели Сибири для путешествий между населёнными пунктами широко используют… грибы-галлюциногены. Так путь становится приятнее и легче. Также грибы используют шаманы, чтобы заглянуть в будущее. Некоторые источники утверждают, что Сергей Шойгу знает все тонкости употребления данного средства расширить сознание. Отчего некоторые его идеи кажутся… безумными дерзкими.

Так вот, говоря о влиянии… Может, всё дело в особых грибах?

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