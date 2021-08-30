Макрон признал «невозможность навязать демократию»

Ситуация в Афганистане показывает, что нельзя «навязать демократию», сообщил президент Франции Эммануэль Макрон.

По словам французского лидера, «одно совершенно ясно: невозможно навязать демократию, нельзя навязать правительство извне», о чем «свидетельствуют события в Ираке, в Ливии, в Афганистане». Макрон заявил, что «нельзя создать демократию с помощью оружия за несколько месяцев или несколько лет». Демократия, как сообщил президент, является «итогом длительного процесса», «проявлением воли народа», она складывается, в «результате истории» народа и «его способности выдвигать из своей среды руководителей».

Он подчеркнул, что диалог с движением «Талибан» (запрещено в России) «необходим для осуществления эвакуации», но «это не предрешает их признания». Макрон подчеркнул, что талибам «поставили условия», которые касаются «уважения прав человека», а также «достоинства афганских женщин», передает ТАСС со ссылкой на TF1.

Напомним, 15 августа талибы вошли в Кабул и установили контроль над городом. В тот же день движение «Талибан» (запрещено в России) объявило о взятии под контроль большей части территории Афганистана.