Талибы осудили авиаудар США в Кабуле

Представитель движения «Талибан» (запрещено в России) Билал Карими осудил ракетный удар, который США нанесли по автомобилю в Кабуле.

Карими сказал, что американцы нарушили суверенитет Афганистана, устроив «операцию на чужой земле». Он раскритиковал США за то, что они не предупредили талибов о своих планах. «Каждый раз, когда США проводят подобные операции, мы осуждаем их», – приводит его слова ТАСС со ссылкой на CNN.

Напомним, центральное командование США подтвердило авиаудар по автомобилю в Кабуле, военные сообщили, что действовали в рамках самообороны для нейтрализации непосредственной угрозы городскому аэропорту со стороны террористической группировки «Исламское государство – Вилаят Хорасан».