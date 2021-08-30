 

Талибы осудили авиаудар США в Кабуле

30.08.2021, 1:56, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыПредставитель движения «Талибан» (запрещено в России) Билал Карими осудил ракетный удар, который США нанесли по автомобилю в Кабуле.

Карими сказал, что американцы нарушили суверенитет Афганистана, устроив «операцию на чужой земле». Он раскритиковал США за то, что они не предупредили талибов о своих планах. «Каждый раз, когда США проводят подобные операции, мы осуждаем их», – приводит его слова ТАСС со ссылкой на CNN.

Напомним, центральное командование США подтвердило авиаудар по автомобилю в Кабуле, военные сообщили, что действовали в рамках самообороны для нейтрализации непосредственной угрозы городскому аэропорту со стороны террористической группировки «Исламское государство – Вилаят Хорасан».



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