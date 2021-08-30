 

Полиция составила протоколы на 169 мигрантов за агрессивное поведение

30.08.2021, 1:56, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыНа 169 приезжих, задержанных в Москве за агрессивное поведение, составлены протоколы о мелком хулиганстве, сообщили в столичном главке МВД.

В МВД сообщили, что в субботу в полицию поступила информация о скоплении на Бабаевской улице молодых людей, которые громко выясняли отношения и проявляли агрессию. Когда полиция прибыла на место, «группа молодых граждан» хотела «скрыться в одном из общежитий». Однако «участники конфликта были выявлены и доставлены в территориальные отделы МВД». Указывается, что «в отношении 169 доставленных граждан составлены административные материалы по статье 20.1 КоАП», передает ТАСС.

Напомним, 28 августа сообщалось, что не менее десяти выходцев из стран Средней Азии устроили массовую драку на Бауманской улице в центре Москвы. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил руководству столичного главка СК провести проверку, «учитывая, что это уже не первый подобный инцидент в Москве за последнее время».



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