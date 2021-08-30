 

Белковский: Режим Путина – историческая закономерность

30.08.2021, 1:40, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

“Режим Путина – это, конечно, закономерность, в том числе историческая. Потому что если бы Россия пошла путем покаяния и расставания с советским прошлым, с крупнейшим антихристианским проектом в истории, тогда, в начале 90-х годов, то в России не сложилась бы нынешняя монетократия – система, построенная так или иначе на религиозной власти денег”, – сказал он.

По словам политолога, к концу 1990 годов в РФ “сложилась ситуация, при которой власть де-факто перешла в руки группы крупных собственников, завладевших этой собственностью в рамках нелегитимных, с точки зрения подавляющего большинства народа, процессов”.

“Если бы процессы трансформации проходили под знаком покаяния, а не приватизации и утилизации всех и всяческих советских ресурсов, то ситуация была бы другой. Но случилось так, как случилось. И, соответственно, к власти должны были прийти люди (и конкретный человек), которые защитили бы это все. Собственно, Владимир Путин даже по всяким психологическим психотипическим классификациям […] классический защитник и хранитель традиций”, – объяснил Белковский.

Он считает, что Путин идеально подходил для того, чтобы помочь элитам “легитимизировать результаты своей деятельности в 90-е годы через вновь сформированный политический режим”.

“Выбор такой фигуры был абсолютно закономерен. И свою роль защитника и хранителя традиции Владимир Путин выполнил и исполнил блестяще. Все основные выгодоприобретатели большой приватизации при Борисе Ельцине, все основатели, жрецы и стражи религии монетократии защитили свои интересы во многом благодаря тому, что Владимир Путин стал буфером между этой системой интересов, этой совокупностью людей и многонациональным народом Российской Федерации, который до сих пор думает, что путинский период правления как-то кардинально и радикально отличается от ельцинского”, – отметил политолог.

По его мнению, “Путин пришел к власти закономерно и уйдет так же закономерно, когда в стране будет сформирована критическая масса запроса на преобразование, на реформы”.

“Это произойдет не сегодня. Это произойдет завтра. В том числе это будет сопряжено со сменой поколений”, – спрогнозировал Белковский.

Контекст:

Путин занимает должность президента России с 2000 года с перерывом в 2008–2012 годах, когда он был главой правительства.

В 2020 году в Конституцию РФ внесли изменения, которые позволяют Путину снова баллотироваться на должность главы Кремля в 2024 году.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

26.07 / Москвичам пообещали потепление на следующей неделе

07.06 / Блинкен назвал цель Байдена на встрече с Путиным

06.12 / Землетрясение магнитудой 6,1 произошло в Чили

13.07 / На границе Азербайджана и Армении произошли перестрелки

22.10 / Кабмин Украны утвердил проекты об изменении границ семи городов – Мокан

30.04 / В Кремле оценили ситуацию с коронавирусом

18.06 / Американские ученые пояснили, почему мы долго прокручиваем в голове некоторые мелодии

31.07 / Al Jazeera о повышении уровня смертности в США – за последние сутки от коронавируса умирал один человек в минуту

12.08 / “Милая фея”. Возлюбленная Илона Маска певица Граймс позировала в поле в прозрачном бюстгальтере

27.12 / Уфимец убил двух малолетних детей и покончил с собой

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика