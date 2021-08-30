Миссисипи изменила направление течения из-за урагана «Ида» в США

На побережье штата Луизиана обрушился ураган «Ида», который поменял направление течения реки Миссисипи, сообщила геологическая служба США.

Ураган четвертой степени обрушился на побережье Мексиканского залива, из-за чего уровень Миссисипи поднялся как минимум на 2,1 м, а сильный ветер привел к тому, что течение реки на юго-востоке штата изменило свое направление. Возникла угроза затоплений, передает ТАСС со ссылкой на CNN.

Представитель геологической службы Скотт Перьен сообщил, что в окрестностях Нового Орлеана Миссисипи текла в обратном направлении со скоростью около 1,5 м/с. Подобная картина наблюдалась и «во время урагана «Катрина», но это крайне необычное явление», сказал он.

Ураган вырывает с корнем деревья, срывает крыши с домов, обрывает линии электропередачи, около 450 тыс. потребителей остались без электроэнергии, на ремонт электросетей может потребоваться несколько недель. Скорость ветра достигает 58 м/с, он движется в северо-западном направлении со скоростью около 16 км/ч. Информации о жертвах или пострадавших пока не поступало.

Напомним, в связи с приближением урагана «Ида» нефтедобыча в Мексиканском заливе приостановлена почти на 91%. Луизиана и Новый Орлеан уже подвергались разрушительному влиянию урагана «Катрина» в 2005 году. Жертвами стихии тогда стали 1,8 тыс. человек.