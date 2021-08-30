 

США созвали встречу союзников для обсуждения Афганистана

30.08.2021, 1:02, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыВ понедельник состоятся министерские онлайн-переговоры США с ключевыми союзниками для выработки согласованных подходов к Афганистану, сообщил Госдеп.

В переговорах, как сообщил Госдеп, примут участие «ключевые партнеры по Афганистану»: Канада, Франция, Германия, Италия, Япония, Великобритания, Турция, Катар, Евросоюз и НАТО. Планируется обсудить «согласованный подход на предстоящие дни и недели».

Вашингтон на виртуальной министерской встрече будет представлен госсекретарем Энтони Блинкеном, у которого на понедельник запланировано и публичное выступление по поводу Афганистана, передает РИА «Новости».

Напомним, Вашингтон планирует завершить операцию по выводу американских войск из Афганистана к 31 августа. Талибы заявили, что желающим покинуть Афганистан необходимо сделать это до 31 августа. Талибы пригрозили применить силу, если США не завершат вывод войск до осени.



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