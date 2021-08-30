Зачесанный пучок и с «мокрым» эффектом: как носили такие прически в 1990-х, и как они выглядят сейчас

Тенденции 90-х время от времени появляются снова. Недавно была популярна в основном альтернативная одежда в стиле гранж. Прически звезд в последнее время отразили, что мы возвращаемся в десятилетие до 2000-х годов, и касается это не только одежды. В этой статье рассказывается о прическах, которые были популярны в 1990-х, а некоторые из них будут актуальны и сегодня.

Взъерошенный пучок

У Кейт Мосс, одной из самых популярных моделей 90-х годов, любимой прической был лохматый бублик. Многие женщины до сих пор считают этот образ максимально удобным. Что делает прическу по-настоящему похожей на стиль 90-х, так это ее длинная челка, которая свободно свисает. Если челки нет, можно освободить несколько прядей. Очень хорошо прическа смотрится с длинными серьгами.

Высокий пучок

Это настоящая прическа королевы выпускного бала. Такой романтический образ любили многие знаменитости, в том числе известная певица Дженнифер Лопес. Можно видоизменить эту прическу, если менее плотно собрать волосы, но закреплять пучок нужно на макушке.

Низкая плетенка

Знаменитости 90-х любили и такие прически. Здесь важно, чтобы аккуратно зачесанные волосы красиво сияли, поэтому для «мокрого» эффекта лучше использовать кондиционер.

Мелкие пучки

Прическа эффектная, но более трудоемкая в создании. Крошечные пучки можно было увидеть в 90-х годах у молодой Риз Уизерспун. Эта прическа смотрится хорошо на длинных и коротких волосах.

Искусственный хвост (главное фото)

В 90-х годах актрисы сериала «Хорошие друзья» Рэйчел Грин и Дженнифер Энистон считались абсолютными диктаторами моды. Именно они впервые появились с этой прической. Комфортно, женственно и абсолютно в стиле 90-х.

Резинки для волос

Мода на резинки для волос из мягкой и эластичной ленты возвратилась. Высокий хвост из волос, собранных резинкой, был представлен еще в 80-х годах, но популярность такой прически по-настоящему стала заметна в 90-х годах.