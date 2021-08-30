Встречу Зеленского и Байдена перенесли на 1 сентября

Встреча Байдена и Зеленского должна была состояться в Вашингтоне 31 августа. На следующий день у главы Украинского государства были запланированы другие события в США.

Ранее, 27 августа, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба говорил, что встречу Зеленского и Байдена не планируют переносить из-за событий в Афганистане. Спикер Белого дома Джен Псаки на брифинге в пятницу подтверждала, что на следующей неделе Байден встретится с Зеленским.

Контекст:

Встречу Зеленского с Байденом в Белом доме переносят уже второй раз.

О первом переносе с 30-го на 31 августа сообщал Кулеба. Он отмечал, что такая договоренность была достигнута во время визита в США его и главы Офиса президента Андрея Ермака. В ОПУ объяснили перенос встречи расширением ее формата.

Кулеба говорил, что визит Зеленского в США начнется 30 августа, его повестка будет включать “ряд важных мероприятий в Вашингтоне и штате Калифорния”.

Главной темой встречи Зеленского с Байденом станет включение США в процесс мирного урегулирования конфликта на Донбассе, подчеркивал Кулеба.

5 июля на форуме “Украина 30” Зеленский рассказал о своих ожиданиях от визита в Вашингтон: “Он должен быть содержательным прежде всего. Это не туризм. Визит должен быть максимально наполненным и, что самое главное, результативным”.

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