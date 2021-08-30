Месси дебютировал в составе ПСЖ. Вышел на замену и ни разу не пробил по воротам

* pic.twitter.com/59FNL3rnvS

— Paris Saint-Germain (@PSG_inside) August 29, 2021

По данным портала футбольной статистики WhoScored, за отведенное время Месси ни разу не пробил по воротам, но отдал 20 точных передач (всего – 21).

В составе ПСЖ дублем отличился нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе (на 15-й и 63-й минутах), отмечается в Twitter клуба.

ПСЖ – лидер Лиги 1, после четырех туров у команды максимальный результат – четыре победы и 12 набранных очков, подчеркивается на сайте французского чемпионата.

Контекст:

Месси выступал в “Барселоне” с 2004 года. Аргентинец – шестикратный обладатель “Золотого мяча”.

5 августа 2021 года “Барселона” объявила, что Месси покидает клуб. 8 августа он провел прощальную пресс-конференцию, во время которой не смог сдержать слез. Причиной ухода Месси стали финансовые вопросы. В Ла Лиге предупреждали руководство “сине-гранатовых”, что могут не зарегистрировать новый контракт с Месси, если “Барселона” не сократит свой бюджет (согласно требованиям финансового fire play, фонд зарплаты не должен превышать 70% от доходов клуба).

Аргентинский форвард 11 августа официально стал игроком ПСЖ из Парижа (Франция), он подписал с клубом контракт сроком на два года с опцией пролонгации еще на год.

—