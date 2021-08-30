 

Разумков назвал ключевой вопрос шестой сессии Рады IX созыва

30.08.2021, 0:46, Новости дня
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“До 15 сентября Верховная Рада Украины ждет проект бюджета на 2022 год. Мы будем концентрировать свое внимание именно на нем, всех комитетов, конечно, профильного комитета – он уже готовится к тем баталиям, которые будут разворачиваться. Потому что действительно ключевым вопросом этой сессии является необходимость подготовить качественный документ. Верховная Рада всегда его дорабатывала после Кабинета министров Украины”, – сказал Разумков.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль 26 августа пообещал вовремя передать в Раду проект госбюджета 2022. Он говорил, что правительство будет делать ставку на увеличение финансирования образования, медицины, социальных программ, армии, экономического роста.

Контекст:

Верховная Рада приняла закон о госбюджете Украины на 2021 год 15 декабря 2020-го. В нем доходы установлены на уровне 1,098 трлн грн, а расходы – 1,335 трлн грн. Граничный объем дефицита – 246,6 млн грн.

В январе – мае 2021 года бюджет был перевыполнен по поступлениям на 18,3 млрд грн (собрано 421 млрд грн).

2 июля Министерство финансов Украины сообщало, что с января по июнь госбюджет выполнен с дефицитом в размере 50,4 млрд грн. В то же время Шмыгаль отмечал 16 июля, что государственный бюджет Украины перевыполнен в первом полугодии 2021 года на 6,5% – “35,5 млрд грн “плюсом”.

Верховная Рада 15 июля приняла постановление “О бюджетной декларации на 2022–2024 годы” – основу для формирования проекта госбюджета и местных бюджетов. Ожидается, что документ поможет повысить эффективность государственных налогов и предсказуемость бюджетной политики.

Так, бюджетная декларация предусматривает постепенное сокращение дефицита госбюджета с 5,5% в 2021 году до 3,5% и 3% в два последующих года соответственно и до 2,7% – в 2024-м. Согласно документу, в нынешнем году дефицит госбюджета ожидается на уровне 246,6 млрд грн, в 2022-м – 188 млрд грн, в 2023-м – 179,8 млрд грн, в 2024-м – 179,59 млрд грн.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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