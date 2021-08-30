Разумков назвал ключевой вопрос шестой сессии Рады IX созыва

“До 15 сентября Верховная Рада Украины ждет проект бюджета на 2022 год. Мы будем концентрировать свое внимание именно на нем, всех комитетов, конечно, профильного комитета – он уже готовится к тем баталиям, которые будут разворачиваться. Потому что действительно ключевым вопросом этой сессии является необходимость подготовить качественный документ. Верховная Рада всегда его дорабатывала после Кабинета министров Украины”, – сказал Разумков.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль 26 августа пообещал вовремя передать в Раду проект госбюджета 2022. Он говорил, что правительство будет делать ставку на увеличение финансирования образования, медицины, социальных программ, армии, экономического роста.

Контекст:

Верховная Рада приняла закон о госбюджете Украины на 2021 год 15 декабря 2020-го. В нем доходы установлены на уровне 1,098 трлн грн, а расходы – 1,335 трлн грн. Граничный объем дефицита – 246,6 млн грн.

В январе – мае 2021 года бюджет был перевыполнен по поступлениям на 18,3 млрд грн (собрано 421 млрд грн).

2 июля Министерство финансов Украины сообщало, что с января по июнь госбюджет выполнен с дефицитом в размере 50,4 млрд грн. В то же время Шмыгаль отмечал 16 июля, что государственный бюджет Украины перевыполнен в первом полугодии 2021 года на 6,5% – “35,5 млрд грн “плюсом”.

Верховная Рада 15 июля приняла постановление “О бюджетной декларации на 2022–2024 годы” – основу для формирования проекта госбюджета и местных бюджетов. Ожидается, что документ поможет повысить эффективность государственных налогов и предсказуемость бюджетной политики.

Так, бюджетная декларация предусматривает постепенное сокращение дефицита госбюджета с 5,5% в 2021 году до 3,5% и 3% в два последующих года соответственно и до 2,7% – в 2024-м. Согласно документу, в нынешнем году дефицит госбюджета ожидается на уровне 246,6 млрд грн, в 2022-м – 188 млрд грн, в 2023-м – 179,8 млрд грн, в 2024-м – 179,59 млрд грн.

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