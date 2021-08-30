Жертвами ДТП в Ставропольском крае стали шесть человек

В результате ДТП в Георгиевском городском округе погибли шесть человек, в аварию попали три легковых автомобиля и грузовик, информирует главк МЧС по Ставропольскому краю.

Как сообщают в ГИБДД, водитель Honda Prestige для обгона выехал на встречную полосу, где столкнулся поочередно с автомобилями Lada Niva, грузовым Suzuki и легковым Toyota Corolla.

Пять человек скончались на месте, еще двое – взрослый мужчина и ребенок – были госпитализированы. Позднее в МЧС сообщили, что мужчина умер в больнице, ребенок в крайне тяжелом состоянии находится в реанимации, передает РИА «Новости».