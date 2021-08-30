 

Макрон обещал оставить войска в Ираке даже в случае решения американцев уйти

30.08.2021, 0:08, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыДаже если США решат вывести американские войска из Ирака, Франция оставит там свой воинский контингент, сообщил президент Франции Эммануэль Макрон.

По словам Макрона, французские войска «останутся там до тех пор, пока там будут террористы», пока «об этом будут просить иракцы». Присутствие французских сил в Ираке, как сообщил Макрон, «не зависит от присутствия американских войск». Он напомнил, что в Ираке «французская армия представлена силами специального назначения с самого начала» операции, Франция «потеряла в сражениях в Ираке своих солдат».

«Если США решат полностью уйти, мы не будем зависеть от этого решения, мы останемся на стороне иракцев», – сказал он, добавив, что пока «рано говорить о том, что собираются делать США». Макрон допускает, что США «изменят характер своего присутствия» в Ираке, но сомневается, что американцы «собираются уйти», передает ТАСС со ссылкой на TF1.

В январе 2020 года парламент Ирака проголосовал за вывод американских войск после того, как американцы убили на территории Ирака иранского генерала Касема Сулеймани. В июле 2021 года на переговорах в Вашингтоне делегация Ирака подтвердила, что Ирак не нуждается в присутствии иностранных военных. СМИ сообщали, что США собираются вывести войска из Ирака до конца года. Президент США Джо Байден заявил, что дальнейшее сотрудничество с Ираком сосредоточится на тренировке иракских сил и борьбе с террористической организацией «Исламское государство», но военных миссий не будет.



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