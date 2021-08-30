От ультрагламурных до утилитарных: 5 безупречных пар осенней обуви, которую можно носить с чем угодно
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Лето почти подошло к концу, а значит, самое время выбирать осеннюю обувь. В этом году модницы отдают предпочтение удобным и универсальным моделям, в которых можно сходить на работу, на прогулку и на романтическое свидание. Эксперты назвали 5 безупречных пар осенней обуви, которую можно носить с чем угодно.
Обувь на осень
Сапоги выше колена – отличный вариант для высоких девушек со стройными ногами.
Обувь на массивной подошве – выбор тех, кто предпочитает практичную обувь.
Сапоги-слоучи (сапожки с голенищем, немного собранным гармошкой) отлично сочетаются как с платьями, так и с джинсами.
Сапоги до колена – классическая модель, которую выбирают многие женщины за их красоту, удобство и практичность.
Следите за модой, но не забывайте о том, что обувь должна быть удобной.
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