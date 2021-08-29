 

“Осень будет достаточно эмоциональной”. Разумков прогнозирует кадровые ротации в правительстве Украины

29.08.2021, 23:52, Новости дня
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“Я думаю, что осень будет связана с кадровыми изменениями. Действительно, фамилии [министров] и так звучат, но я не думаю, что их сегодня стоит озвучивать. Но к ряду министров есть претензии как у Верховной Рады, как у профильных комитетов, так и, я думаю, что и у общества. Поэтому некоторые ротации в Кабмине я лично также прогнозирую”, – сказал Разумков.

При этом то, “как быстро эти ротации произойдут и насколько массовыми они будут”, спикер назвал “вопросом дискуссий”, позиций фракции “Слуга народа” и профильных парламентских комитетов.

“Но думаю, что осень будет достаточно эмоциональной”, – добавил Разумков.

Контекст:

В июле в Кабмине произошли кадровые ротации: Арсен Аваков, который возглавлял МВД с февраля 2014 года и входил в составы правительств Арсения Яценюка, Владимира Гройсмана, Алексея Гончарука и Дениса Шмыгаля, ушел в отставку, а на его место назначили Дениса Монастырского. После ухода Авакова МВД покинули несколько его заместителей.

СМИ сообщали, что, кроме Авакова, в отставку могут уйти еще два или три министра, в частности – министр юстиции Денис Малюська, министр обороны Андрей Таран и, вероятно, министр культуры Александр Ткаченко.

Глава фракции “Слуга народа” Давид Арахамия опроверг сообщения об отставке Малюськи и Тарана. “Вы зашугали весь Кабмин!” – обратился Арахамия к журналистам 13 июля. А 16 июля он гарантировал минимум три-четыре кадровых решения в Кабмине осенью.

Президент Украины Владимир Зеленский 23 августа не исключил, что в Кабинете Министров могут произойти кадровые изменения. Глава государства считает, что проблема “некоторых министров” заключается в том, что они “начинают много говорить тогда, когда нечего показать”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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