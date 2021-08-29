“Уверен, мы еще увидимся”. Футболист Пятов поздравил Донецк с Днем города, а шахтеров – с профессиональным праздником

“Только спустившись в шахту, понимаешь, какой это тяжелый труд. 10 лет назад мы с женой Юлей побывали на шахте в Макеевке, о чем вспоминаем до сих пор. Помимо впечатлений осталось огромное уважение к людям, которые выбрали эту сложную и важную профессию. Это настоящие герои”, – написал футболист.

К посту 37-летний спортсмен приложил фото с женой Юлией Пятовой во время спуска в шахту. Он также поздравил Донецк с Днем города.

“И, конечно, хочу поздравить с Днем города свой второй дом – город, что стал мне родным, мой Донецк! Уверен, мы еще увидимся”, – подчеркнул Пятов.

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A post shared by Андреи * Пятов (@piat30)

Контекст:

Заслуженный мастер спорта, футболист Андрей Пятов родился 28 июня 1984 года в Кировограде. В донецкий “Шахтер” футболист перешел из полтавской “Ворсклы” в декабре 2006 года. По информации СМИ, стоимость перехода была 6 млн грн. В составе “Шахтера” выиграл Кубок УЕФА 2008–2009 годов.

На чемпионатах мира 2006 и 2008 годов Пятов вошел в состав национальной сборной Украины, но на поле ни разу не вышел. Сыграл первый матч сборной Украины в отборе на чемпионат мира 2010. В отборе на чемпионат мира 2018 сыграл все матчи. В сумме в 10 матчах Пятов пропустил 9 голов, что является одним из лучших показателей среди вратарей сборных, которые не квалифицировались.

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