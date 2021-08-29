 

Чубаров о крымских татарах: Путин пытается решить задачу, которую не решил Сталин

29.08.2021, 23:52, Новости дня
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“Путин хочет решить одну из тех задач, которую не смог до конца решить Сталин и советская система. Им казалось, что в 1944 году они окончательно вычистили Крым от его коренного народа. Но спустя почти полвека мы вернулись с очень большими потерями – половина народа умерла в первые годы депортации. А теперь, уже на 23 году украинской независимости, Путин снова вторгается в Крым, чтобы завершить то, что не осуществил Сталин”, – сказал он.

Глава Меджлиса отметил, что перед оккупацией Крыма на полуострове было около 300 тыс. крымских татар.

“По всем экспертным анализами, где-то около 30 тыс. крымских татар были вынуждены покинуть полуостров”, – объяснил Чубаров.

Контекст:

Россия оккупировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.

После аннексии Крыма, по данным правозащитников международной организации Human Rights Watch, ситуация с правами человека на полуострове значительно ухудшилась. Под различными предлогами, включая борьбу с экстремизмом, власти преследуют людей, которые осмеливаются открыто критиковать действия России на полуострове, в особенности крымских татар.

20 июля 2021 года уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова сообщила, что Россия по политическим мотивам преследует 93 крымских татар. 17 августа оккупационные власти задержали еще несколько крымских татар.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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