 

В Офисе президента Украины назвали причину переноса встречи Байдена и Зеленского

29.08.2021, 23:52, Новости дня
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“Ситуация абсолютно прозрачна и легко объяснима. Решение о встрече президентов 1 сентября, а не 31 августа абсолютно протокольное и объясняется, в том числе, и тем, что это и последний день эвакуационных процедур из Афганистана”, – сказал Подоляк.

По его словам, для Украины “безусловно удобнее провести встречу лидеров в информационной обстановке следующего дня”. 

“Когда именно Украина станет ключевым ньюсмейкером американской повестки”, – пояснил Подоляк.

1 сентября у главы Украинского государства были запланированы другие события в США. Ранее, 27 августа, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба говорил, что встречу Зеленского и Байдена не планируют переносить из-за событий в Афганистане. Спикер Белого дома Джен Псаки на брифинге в пятницу подтверждала, что на следующей неделе Байден встретится с Зеленским.

Контекст:

Встречу Зеленского с Байденом в Белом доме переносят уже второй раз.

О первом переносе с 30-го на 31 августа сообщал Кулеба. Он отмечал, что такая договоренность была достигнута во время визита в США его и главы Офиса президента Андрея Ермака. В ОПУ объяснили перенос встречи расширением ее формата.

Кулеба говорил, что визит Зеленского в США начнется 30 августа, его повестка будет включать “ряд важных мероприятий в Вашингтоне и штате Калифорния”.

Главной темой встречи Зеленского с Байденом станет включение США в процесс мирного урегулирования конфликта на Донбассе, подчеркивал Кулеба.

5 июля на форуме “Украина 30” Зеленский рассказал о своих ожиданиях от визита в Вашингтон: “Он должен быть содержательным прежде всего. Это не туризм. Визит должен быть максимально наполненным и, что самое главное, результативным”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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