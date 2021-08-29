Беспилотники помогут искать новые месторождения нефти

Идея данного изобретения проста. На обычный беспилотный летательный аппарат устанавливают чувствительный газоанализатор. Затем дрон запускают над районом, где теоретически должны быть нефтяные и газовые месторождения. Нужное место аппарат отметит, когда зафиксирует необычно большую концентрацию метана в воздухе.

Именно таким образом ученые из Института лазерной физики СО РАН предлагают определять местонаходжения нефти и газа.

В РФ есть множество неразведанных месторождений углеводородов, говорят эксперты. Проблема в том, что они разбросаны на очень большой территории. Отыскать их поможет отечественная разработка. Использование дронов для разведки позволит сэкономить огромные средства.