 

Японцы создали робота-внучку для одиноких бабушек и дедушек

29.08.2021, 23:00, Новости дня
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В японской компании Takara Tomy представили уникальную разработку – робота-внучку по имени Ami-chan. Она должна заменить пожилым и одиноким бабушкам или дедушкам настоящую внучку, утверждают инженеры.

Андроид, который внешне похож на мультипликационных героев, имеет неплохой словарный запас – 1600 слов. Этого вполне достаточно, чтобы изъясняться на детском уровне.

Как минимум, с роботом можно поговорить. А для пожилых людей это очень важно. Также внучка-робот по желанию бабушки или дедушки может что-то спеть. Проблема одиночества в современном обществе становится все более острой. Без современных технических разработок решить ее вряд ли возможно.



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